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Торговый центр «Горбушкин двор» может быть продан на торгах

Московский арбитраж ввел процедуру наблюдения в отношении владельца комплекса
Дарья Молоткова Антон Филатов
Если «Горбушкин двор» все-таки будет выставлен на торги, то этот актив может заинтересовать преимущественно девелоперов жилья, считают опрошенные консультанты / Максим Стулов / Ведомости

Арбитражный суд Москвы признал обоснованным заявление Россельхозбанка о признании АО «Московский телевизионный завод (МТЗ) «Рубин» банкротом и поручил ввести в отношении этой компании процедуру наблюдения, сказано в его решении от 3 октября.

МТЗ «Рубин», согласно «СПАРК-Интерфаксу», владеет комплексом «Горбушкин двор» (60 000 кв.м) в Багратионовском проезде. Это один из самых известных специализированных торговых центров в Москве. Он заработал в 2001 г. после того, как в него переехали продавцы мультимедийной продукции, торговавшие на территории расположенного рядом Дома культуры им. Горбунова («Горбушка»).

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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