Торговый центр «Горбушкин двор» может быть продан на торгах

Торговый центр «Горбушкин двор» может быть продан на торгахМосковский арбитраж ввел процедуру наблюдения в отношении владельца комплекса
Арбитражный суд Москвы признал обоснованным заявление Россельхозбанка о признании АО «Московский телевизионный завод (МТЗ) «Рубин» банкротом и поручил ввести в отношении этой компании процедуру наблюдения, сказано в его решении от 3 октября.
МТЗ «Рубин», согласно «СПАРК-Интерфаксу», владеет комплексом «Горбушкин двор» (60 000 кв.м) в Багратионовском проезде. Это один из самых известных специализированных торговых центров в Москве. Он заработал в 2001 г. после того, как в него переехали продавцы мультимедийной продукции, торговавшие на территории расположенного рядом Дома культуры им. Горбунова («Горбушка»).
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