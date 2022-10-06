Торговый центр «Горбушкин двор» может быть продан на торгах

МТЗ «Рубин», согласно «СПАРК-Интерфаксу», владеет комплексом «Горбушкин двор» (60 000 кв.м) в Багратионовском проезде. Это один из самых известных специализированных торговых центров в Москве. Он заработал в 2001 г. после того, как в него переехали продавцы мультимедийной продукции, торговавшие на территории расположенного рядом Дома культуры им. Горбунова («Горбушка»).