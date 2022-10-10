«Газпром нефть» закрыла крупнейшую сделку на рынке офисов за всю его историю

Речь идет о потенциально крупнейшей сделке на российском рынке офисов за всю историю. Сейчас рекорд принадлежит группе «Тинькофф», которая в 2020 г. сняла у AFI Development Льва Леваева 78 000 кв. в бизнес-центре AFI Square на Грузинском Валу в Москве. Остальные сделки касались заметно меньших площадей. Сбербанк в 2008 г. снял у Midland Development 56 000 кв. м в бизнес-парке «Южный порт», «Яндекс» уже много лет занимает 55 000 кв. м в офисном комплексе «Красная Роза» на ул. Тимура Фрунзе.