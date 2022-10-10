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«Газпром нефть» закрыла крупнейшую сделку на рынке офисов за всю его историю

Арендовав 80 000 кв. м в бизнес-центре «Невская ратуша» в Санкт-Петербурге
Дарья Молоткова Антон Филатов Василий Милькин
«Невская ратуша» общей площадью 370 000 кв. м расположена в Дегтярном переулке, это восточная часть исторического центра Санкт-Петербурга / Владислав Семенов / ТАСС

«Газпром нефть» подписала долгосрочный договор аренды трех строящихся корпусов бизнес-центра «Невская ратуша» в Санкт-Петербурге, их общая площадь составляет около 80 000 кв. м. Об этом в интервью «Ведомостям» рассказал Виктор Адамов, генеральный директор компании «Галс-девелопмент», которая выступает девелопером этого объекта. Официальный представитель нефтяной компании на запрос не ответил. Но источник в ней подтвердил, что стороны заключили соглашение по «Невской ратуше».

Речь идет о потенциально крупнейшей сделке на российском рынке офисов за всю историю. Сейчас рекорд принадлежит группе «Тинькофф», которая в 2020 г. сняла у AFI Development Льва Леваева 78 000 кв. в бизнес-центре AFI Square на Грузинском Валу в Москве. Остальные сделки касались заметно меньших площадей. Сбербанк в 2008 г. снял у Midland Development 56 000 кв. м в бизнес-парке «Южный порт», «Яндекс» уже много лет занимает 55 000 кв. м в офисном комплексе «Красная Роза» на ул. Тимура Фрунзе.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных