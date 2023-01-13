Власти Москвы требуют признать самостроем и снести одно из зданий штаб-квартиры МТС

Власти Москвы требуют признать самостроем и снести одно из зданий штаб-квартиры МТСКомпания называет здание «сарайчиком» и готова отстаивать его в суде
Департамент городского имущества (ДГИ) Москвы добивается сноса здания в комплексе сооружений на Воронцовской улице в Москве, составляющих штаб-квартиру МТС. Об этом «Ведомостям» рассказал представитель департамента. В декабре городские чиновники подали соответствующий иск в Арбитражный суд Москвы, указано в картотеке арбитражных дел.
Иск ДГИ и правительства Москвы к МТС поступил в суд 13 декабря 2022 г., предварительное заседание по нему запланировано на начало февраля 2023 г., указано в картотеке. В качестве третьих лиц привлечены комитет государственного строительного надзора Москвы, столичное управление Росреестра и городская инспекция по контролю за использованием объектов недвижимости.
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