Власти Москвы требуют признать самостроем и снести одно из зданий штаб-квартиры МТС

Иск ДГИ и правительства Москвы к МТС поступил в суд 13 декабря 2022 г., предварительное заседание по нему запланировано на начало февраля 2023 г., указано в картотеке. В качестве третьих лиц привлечены комитет государственного строительного надзора Москвы, столичное управление Росреестра и городская инспекция по контролю за использованием объектов недвижимости.