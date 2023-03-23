Концерн «Крост» поучаствует в строительстве аналога «Москва-сити» в Коммунарке

Концерн «Крост» поучаствует в строительстве аналога «Москва-сити» в КоммунаркеДевелопер хочет возвести там многофункциональный комплекс почти на 200 000 кв. м
На двух участках общей площадью 1,34 га в поселке Коммунарка в новой Москве появится 190 000 кв. м коммерческой недвижимости. Их застройку одобрила градостроительно-земельная комиссия (ГЗК) Москвы. «Ведомости» ознакомились с копией этого решения. Сами участки, как следует из документа, могут быть предоставлены фирме ООО «Специализированный застройщик «ГСД».
Согласно «СПАРК-Интерфаксу», 25% этой компании принадлежат концерну «Крост», оставшаяся доля – у Евгения Голенкова, гендиректора АО «Бизнес-развитие». Последнее владеет помещениями на Малой Дмитровке, 20. По этому адресу находится Школа телевизионного мастерства Владимира Познера, строительством которой занимался «Крост». Первый заместитель генерального директора концерна Марина Любельская информацию об участии компании в проекте в Коммунарке подтвердила.
Участки, на которых «Крост» планирует строительство недвижимости, являются частью территории, выделенной столичным правительством под один из самых масштабных городских проектов – административно-деловой центр (АДЦ) «Коммунарка». Он должен стать аналогом комплекса «Москва-сити». На 496 га в новой Москве должно появиться почти 5 млн кв. м недвижимости, включая 2,2 млн кв. м коммерческих объектов и 1,3 млн кв. м жилья, остальное – инфраструктура. Инвестиции в этот проект московские власти ранее оценивали примерно в 400 млрд руб.