Концерн «Крост» поучаствует в строительстве аналога «Москва-сити» в Коммунарке

Участки, на которых «Крост» планирует строительство недвижимости, являются частью территории, выделенной столичным правительством под один из самых масштабных городских проектов – административно-деловой центр (АДЦ) «Коммунарка». Он должен стать аналогом комплекса «Москва-сити». На 496 га в новой Москве должно появиться почти 5 млн кв. м недвижимости, включая 2,2 млн кв. м коммерческих объектов и 1,3 млн кв. м жилья, остальное – инфраструктура. Инвестиции в этот проект московские власти ранее оценивали примерно в 400 млрд руб.