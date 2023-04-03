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Рядом с домом Орловых-Мещерских у Кремля появится элитный клубный дом

Его построит девелоперская компания R4S Group
Антон Филатов
Партнер NF Group Ольга Широкова называет Романов переулок одним из лучших мест в центре Москвы (на фото дом Орловых-Мещерских) / um.mos.ru

Мэрия Москвы разрешила построить рядом с домом Орловых-Мещерских в Романовом переулке недалеко от Кремля жилой комплекс на 7133 кв. м. Это следует из документа, опубликованного на сайте Москомархитектуры 27 марта этого года. По данным Росреестра, собственником здания, которое находится на участке по этому адресу, является АО «Амбер». Его учредитель – Ольга Окунеева, о ней ничего не известно. В документах АО «Амбер» указан почтовый ящик с доменом девелоперской компании R4S Group. Запрос туда остался без ответа, но два консультанта, работавших с этой фирмой, знают, что именно она и будет заниматься строительством премиального клубного дома в Романовом переулке.

R4S Group специализируется как раз на элитной недвижимости и управлении объектами стрит-ритейла. Именно она возводила один из самых дорогих жилых комплексов в Москве – «Малая Бронная, 15» на месте усадьбы Анны Неклюдовой. В прошлом году стало известно, что компания также будет возводить клубный дом на пустыре около Центрального дома журналистов на Никитском бульваре. Еще раньше она приобрела здание бывшего бара «Симачев» в Столешниковом переулке под строительство комплекса бутиков. В ее портфеле также есть клубный дом The Patricks на месте бывшего офиса «Евроаксис банка» в Спиридоньевском переулке.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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