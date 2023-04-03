Рядом с домом Орловых-Мещерских у Кремля появится элитный клубный дом

Рядом с домом Орловых-Мещерских у Кремля появится элитный клубный домЕго построит девелоперская компания R4S Group
Мэрия Москвы разрешила построить рядом с домом Орловых-Мещерских в Романовом переулке недалеко от Кремля жилой комплекс на 7133 кв. м. Это следует из документа, опубликованного на сайте Москомархитектуры 27 марта этого года. По данным Росреестра, собственником здания, которое находится на участке по этому адресу, является АО «Амбер». Его учредитель – Ольга Окунеева, о ней ничего не известно. В документах АО «Амбер» указан почтовый ящик с доменом девелоперской компании R4S Group. Запрос туда остался без ответа, но два консультанта, работавших с этой фирмой, знают, что именно она и будет заниматься строительством премиального клубного дома в Романовом переулке.
R4S Group специализируется как раз на элитной недвижимости и управлении объектами стрит-ритейла. Именно она возводила один из самых дорогих жилых комплексов в Москве – «Малая Бронная, 15» на месте усадьбы Анны Неклюдовой. В прошлом году стало известно, что компания также будет возводить клубный дом на пустыре около Центрального дома журналистов на Никитском бульваре. Еще раньше она приобрела здание бывшего бара «Симачев» в Столешниковом переулке под строительство комплекса бутиков. В ее портфеле также есть клубный дом The Patricks на месте бывшего офиса «Евроаксис банка» в Спиридоньевском переулке.