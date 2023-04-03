Рядом с домом Орловых-Мещерских у Кремля появится элитный клубный дом

Мэрия Москвы разрешила построить рядом с домом Орловых-Мещерских в Романовом переулке недалеко от Кремля жилой комплекс на 7133 кв. м. Это следует из документа, опубликованного на сайте Москомархитектуры 27 марта этого года. По данным Росреестра, собственником здания, которое находится на участке по этому адресу, является АО «Амбер». Его учредитель – Ольга Окунеева, о ней ничего не известно. В документах АО «Амбер» указан почтовый ящик с доменом девелоперской компании R4S Group. Запрос туда остался без ответа, но два консультанта, работавших с этой фирмой, знают, что именно она и будет заниматься строительством премиального клубного дома в Романовом переулке.