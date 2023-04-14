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Президент футбольного клуба ЦСКА Евгений Гинер продал торговый центр «Старт»

Девелопер «Бэсткон» может построить на его месте жилой комплекс
Дарья Молоткова
Гинер постепенно распродает свои активы / Андрей Гордеев / Ведомости

Связанное с девелопером «Бэсткон» ООО «Премиум эстейт» стало владельцем компании «Старт-авиацентр», на ее балансе находится участок площадью 1,8 га и расположенный на нем торгово-развлекательный центр «Старт» общей площадью 25 241 кв. м. По данным «СПАРК-Интерфакса», сделка была закрыта 23 марта. Продавец объекта – президент и бывший основной акционер футбольного клуба ЦСКА Евгений Гинер. Связаться с ним не удалось, запросы в ЦСКА, а также в другие компании бизнесмена – «Триа», «Терпомол» – остались без ответов. Не удалось получить комментарии и у представителя «Бэсткона».

«Старт» был построен в 2003 г., объект позиционировался как торговый центр ЦСКА. В комплексе в одном из первых в России начали появляться товары мировых брендов, говорится в информации на его сайте. Сам Гинер до 2019 г. владел 75% ПФК ЦСКА, но был вынужден передать свою долю в клубе госкорпорации ВЭБ.РФ в счет погашения долга, возникшего в результате строительства футбольного стадиона на Песчаной улице. ВЭБ.РФ выдавал кредит на $240 млн на строительство спортивной арены, которая включала в себя еще и три офисные башни (они также находятся недалеко от Ленинградского проспекта). В прошлом году долю ВЭБ.РФ в клубе приобрела компания «Баланс эссет менеджмент», подконтрольная предпринимателю Виталию Балановичу.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных