Президент футбольного клуба ЦСКА Евгений Гинер продал торговый центр «Старт»Девелопер «Бэсткон» может построить на его месте жилой комплекс
Связанное с девелопером «Бэсткон» ООО «Премиум эстейт» стало владельцем компании «Старт-авиацентр», на ее балансе находится участок площадью 1,8 га и расположенный на нем торгово-развлекательный центр «Старт» общей площадью 25 241 кв. м. По данным «СПАРК-Интерфакса», сделка была закрыта 23 марта. Продавец объекта – президент и бывший основной акционер футбольного клуба ЦСКА Евгений Гинер. Связаться с ним не удалось, запросы в ЦСКА, а также в другие компании бизнесмена – «Триа», «Терпомол» – остались без ответов. Не удалось получить комментарии и у представителя «Бэсткона».
«Старт» был построен в 2003 г., объект позиционировался как торговый центр ЦСКА. В комплексе в одном из первых в России начали появляться товары мировых брендов, говорится в информации на его сайте. Сам Гинер до 2019 г. владел 75% ПФК ЦСКА, но был вынужден передать свою долю в клубе госкорпорации ВЭБ.РФ в счет погашения долга, возникшего в результате строительства футбольного стадиона на Песчаной улице. ВЭБ.РФ выдавал кредит на $240 млн на строительство спортивной арены, которая включала в себя еще и три офисные башни (они также находятся недалеко от Ленинградского проспекта). В прошлом году долю ВЭБ.РФ в клубе приобрела компания «Баланс эссет менеджмент», подконтрольная предпринимателю Виталию Балановичу.