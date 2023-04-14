Президент футбольного клуба ЦСКА Евгений Гинер продал торговый центр «Старт»

«Старт» был построен в 2003 г., объект позиционировался как торговый центр ЦСКА. В комплексе в одном из первых в России начали появляться товары мировых брендов, говорится в информации на его сайте. Сам Гинер до 2019 г. владел 75% ПФК ЦСКА, но был вынужден передать свою долю в клубе госкорпорации ВЭБ.РФ в счет погашения долга, возникшего в результате строительства футбольного стадиона на Песчаной улице. ВЭБ.РФ выдавал кредит на $240 млн на строительство спортивной арены, которая включала в себя еще и три офисные башни (они также находятся недалеко от Ленинградского проспекта). В прошлом году долю ВЭБ.РФ в клубе приобрела компания «Баланс эссет менеджмент», подконтрольная предпринимателю Виталию Балановичу.