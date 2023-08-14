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Группа «Тинькофф» нашла место для собственного университета

Она арендовала почти 15 000 кв. м в бизнес-центре у метро «Маяковская»
Дарья Молоткова
Ducat Place II построен в 1997 г. / Максим Стулов / Ведомости

Группа «Тинькофф» договорилась об аренде порядка 15 000 кв. м в бизнес-центре Ducat Place II на ул. Гашека в центре Москвы. Об этом «Ведомостям» рассказали два консультанта, работавших с данным объектом. По их словам, группа сняла эти площади для размещения собственного университета. Представители «Тинькофф», Hines (управляет бизнес-центром) и компании Ricci (консультант сделки) эту информацию подтвердили. Они уточнили, что вуз постепенно займет в Ducat Place II 14 249 кв. м.

«Тинькофф» зарегистрировала компанию «Автономная некоммерческая организация высшего образования «Центральный университет» в мае этого года, по данным «СПАРК-Интерфакса». А в июне группа объявила о запуске первого в России частного университета. В ее сообщении говорилось, что на первом этапе вуз будет специализироваться на математике и компьютерных науках. Он уже получил образовательную лицензию, первых студентов университет должен принять в сентябре этого года. Программа бакалавриата начнется через год.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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