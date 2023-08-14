Группа «Тинькофф» нашла место для собственного университета

«Тинькофф» зарегистрировала компанию «Автономная некоммерческая организация высшего образования «Центральный университет» в мае этого года, по данным «СПАРК-Интерфакса». А в июне группа объявила о запуске первого в России частного университета. В ее сообщении говорилось, что на первом этапе вуз будет специализироваться на математике и компьютерных науках. Он уже получил образовательную лицензию, первых студентов университет должен принять в сентябре этого года. Программа бакалавриата начнется через год.