Группа «Тинькофф» нашла место для собственного университета

Группа «Тинькофф» нашла место для собственного университетаОна арендовала почти 15 000 кв. м в бизнес-центре у метро «Маяковская»
Группа «Тинькофф» договорилась об аренде порядка 15 000 кв. м в бизнес-центре Ducat Place II на ул. Гашека в центре Москвы. Об этом «Ведомостям» рассказали два консультанта, работавших с данным объектом. По их словам, группа сняла эти площади для размещения собственного университета. Представители «Тинькофф», Hines (управляет бизнес-центром) и компании Ricci (консультант сделки) эту информацию подтвердили. Они уточнили, что вуз постепенно займет в Ducat Place II 14 249 кв. м.
«Тинькофф» зарегистрировала компанию «Автономная некоммерческая организация высшего образования «Центральный университет» в мае этого года, по данным «СПАРК-Интерфакса». А в июне группа объявила о запуске первого в России частного университета. В ее сообщении говорилось, что на первом этапе вуз будет специализироваться на математике и компьютерных науках. Он уже получил образовательную лицензию, первых студентов университет должен принять в сентябре этого года. Программа бакалавриата начнется через год.