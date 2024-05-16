Рядом с Красным Селом появится жилой комплекс на 1,5 млн кв. м

Рядом с Красным Селом появится жилой комплекс на 1,5 млн кв. мДевелопер Glorax приобрел почти 200 га в Ленинградской области под строительство нового микрорайона
Девелоперская компания Glorax выкупила 174 га в деревне Михайловке, которая находится недалеко от Красного Села в Ленинградской области. Об этом «Ведомостям» рассказали два консультанта, работавших с застройщиком. Основатель последнего Андрей Биржин эту информацию подтвердил. По его словам, компания планирует построить на этой территории масштабный жилой проект комфорт-класса общей площадью более 1,5 млн кв. м. Там появится примерно 28 000 квартир на 952 000 кв. м, остальное – объекты инфраструктуры (школы, детские сады, поликлиники и проч.), говорит Биржин. Он уточняет, что проект будет реализовываться в несколько очередей, завершить его полностью компания намерена к концу 2033 г.
Биржин создал Glorax в 2014 г. после продажи своей доли в одном из крупнейших девелоперов Московского региона – Tekta Group. Портфель компании, по собственным данным, сейчас составляет около 6 млн кв. м недвижимости. Правда, по данным Единого ресурса застройщиков, в активной стройке у нее находится 336 000 кв. м жилья. Изначально Glorax занималась возведением жилья только в Санкт-Петербурге, но в последние годы она активно приобретает площадки и в других регионах и городах страны – Москве, Нижнем Новгороде, Татарстане, Ярославле и Владимире.