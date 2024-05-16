Рядом с Красным Селом появится жилой комплекс на 1,5 млн кв. м

Девелоперская компания Glorax выкупила 174 га в деревне Михайловке, которая находится недалеко от Красного Села в Ленинградской области. Об этом «Ведомостям» рассказали два консультанта, работавших с застройщиком. Основатель последнего Андрей Биржин эту информацию подтвердил. По его словам, компания планирует построить на этой территории масштабный жилой проект комфорт-класса общей площадью более 1,5 млн кв. м. Там появится примерно 28 000 квартир на 952 000 кв. м, остальное – объекты инфраструктуры (школы, детские сады, поликлиники и проч.), говорит Биржин. Он уточняет, что проект будет реализовываться в несколько очередей, завершить его полностью компания намерена к концу 2033 г.