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Рядом с Красным Селом появится жилой комплекс на 1,5 млн кв. м

Девелопер Glorax приобрел почти 200 га в Ленинградской области под строительство нового микрорайона
Екатерина Волкова
Антон Филатов
Glorax

Девелоперская компания Glorax выкупила 174 га в деревне Михайловке, которая находится недалеко от Красного Села в Ленинградской области. Об этом «Ведомостям» рассказали два консультанта, работавших с застройщиком. Основатель последнего Андрей Биржин эту информацию подтвердил. По его словам, компания планирует построить на этой территории масштабный жилой проект комфорт-класса общей площадью более 1,5 млн кв. м. Там появится примерно 28 000 квартир на 952 000 кв. м, остальное – объекты инфраструктуры (школы, детские сады, поликлиники и проч.), говорит Биржин. Он уточняет, что проект будет реализовываться в несколько очередей, завершить его полностью компания намерена к концу 2033 г.

Биржин создал Glorax в 2014 г. после продажи своей доли в одном из крупнейших девелоперов Московского региона – Tekta Group. Портфель компании, по собственным данным, сейчас составляет около 6 млн кв. м недвижимости. Правда, по данным Единого ресурса застройщиков, в активной стройке у нее находится 336 000 кв. м жилья. Изначально Glorax занималась возведением жилья только в Санкт-Петербурге, но в последние годы она активно приобретает площадки и в других регионах и городах страны – Москве, Нижнем Новгороде, Татарстане, Ярославле и Владимире.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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