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Sezar Group купила проекты в «Москва-сити» у структур Усманова и Олега Малиса

Девелопер получил последние две свободные площадки в деловом центре столицы под строительство небоскребов
Екатерина Волкова
Антон Филатов
Sezar Group построит два последних небоскреба в деловом центре «Москва-сити». Компания выкупила проекты МФК у структур Алишера Усманова и Олега Малиса/ Сергей Савостьянов / ТАСС

Структура Sezar Group договорилась о приобретении двух проектов многофункциональных комплексов в «Москва-сити». Об этом «Ведомостям» рассказали два источника, близких к участникам сделки. По их словам, речь идет, в частности, о строящейся башне «Империя II», которая должна появиться на участке № 4 делового центра. Ее площадь – 115 800 кв. м, которая должна включать в себя офисы, апартаменты, а также гостиницу и парковку (последняя, по информации с сайта УК «Сити», сдана в эксплуатацию).

Продавец площадки – структура холдинга USM Алишера Усманова и его партнеров и компании Solvers Estate Олега Малиса (его Solvers – основной акционер «Связного»). Стороны уже подписали соглашение, согласно которому у Sezar Group есть эксклюзивное право на выкуп «Империи II», говорят собеседники «Ведомостей». Ранее претендентами на этот объект выступали турецкая Renaissance Development (об этом сообщал РБК) и маркетплейс Wildberries, который планировал открыть там штаб-квартиру РВБ – объединенной компании интернет-ритейлера и оператора наружной рекламы Russ Outdoor.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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