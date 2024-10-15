Sezar Group купила проекты в «Москва-сити» у структур Усманова и Олега Малиса

Sezar Group купила проекты в «Москва-сити» у структур Усманова и Олега МалисаДевелопер получил последние две свободные площадки в деловом центре столицы под строительство небоскребов
Структура Sezar Group договорилась о приобретении двух проектов многофункциональных комплексов в «Москва-сити». Об этом «Ведомостям» рассказали два источника, близких к участникам сделки. По их словам, речь идет, в частности, о строящейся башне «Империя II», которая должна появиться на участке № 4 делового центра. Ее площадь – 115 800 кв. м, которая должна включать в себя офисы, апартаменты, а также гостиницу и парковку (последняя, по информации с сайта УК «Сити», сдана в эксплуатацию).
Продавец площадки – структура холдинга USM Алишера Усманова и его партнеров и компании Solvers Estate Олега Малиса (его Solvers – основной акционер «Связного»). Стороны уже подписали соглашение, согласно которому у Sezar Group есть эксклюзивное право на выкуп «Империи II», говорят собеседники «Ведомостей». Ранее претендентами на этот объект выступали турецкая Renaissance Development (об этом сообщал РБК) и маркетплейс Wildberries, который планировал открыть там штаб-квартиру РВБ – объединенной компании интернет-ритейлера и оператора наружной рекламы Russ Outdoor.