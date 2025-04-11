«Киевская площадь» покупает люксовый ТЦ «Времена года» на Кутузовском проспекте

Последняя, как рассказывали источники «Ведомостей», в конце прошлого года столкнулась с финансовыми сложностями по выплате кредита по этому объекту. Комплекс, по их словам, находился в залоге у Сбербанка, общий долг перед которым составлял $200 млн. В итоге «Времена года», судя по всему, перешел под контроль последнего. По крайней мере, именно он выступал одним из продавцов этого актива в ходе текущих торгов. Запрос в Сбербанк остался без ответа.