«Киевская площадь» покупает люксовый ТЦ «Времена года» на Кутузовском проспекте

«Киевская площадь» покупает люксовый ТЦ «Времена года» на Кутузовском проспектеСвязанная с ней структура стала единственным участником торгов по продаже этого объекта
Фирма «Достижение» подала заявку на участие в торгах по продаже 100% компании «ВГ холдинг», которой принадлежит люксовый торговый центр «Времена года» (65 982 кв. м) на Кутузовском проспекте. Это следует из протокола торгов, который был опубликован на сайте Российского аукционного дома.
Сам аукцион признан несостоявшимся, но, согласно его условиям, организатор вправе заключить договор с единственным претендентом. Актив, как сказано в протоколе, достанется ему по стартовой цене, которая составляет 16 млрд руб.
«Достижение», по данным «СПАРК-Интерфакс», принадлежит Роберту Узилову, партнеру ГК «Киевская площадь». Несмотря на то, что он считается самостоятельным бизнесменом, в данной сделке он действует в интересах самой группы, говорит источник, близкий к ней. Связаться с ним не удалось. «Ведомости» направили запрос в «Киевскую площадь».
ТЦ «Времена года» возведен в 2007 г. бизнесменом Юрием Тюменцевым и девелоперами «Патеро девелопмент» и «Марр капитал» семьи бывшего сенатора Ралифа Сафина. В 2008 г. объект перепродали канадской Ivanhoe Cambridge и австрийской Europolis, которые заплатили за него $500 млн. Через пять лет актив достался фонду Romanov Property Holdings Fund. Последний находился под управлением фирмы Гагика Адибекяна и основателя «Тройки диалог» Рубена Варданяна. Позже актив полностью перешел RD Group Адибекяна.
Последняя, как рассказывали источники «Ведомостей», в конце прошлого года столкнулась с финансовыми сложностями по выплате кредита по этому объекту. Комплекс, по их словам, находился в залоге у Сбербанка, общий долг перед которым составлял $200 млн. В итоге «Времена года», судя по всему, перешел под контроль последнего. По крайней мере, именно он выступал одним из продавцов этого актива в ходе текущих торгов. Запрос в Сбербанк остался без ответа.
Стоимость сделки управляющий партнер Ricci Андрей Постников называет рыночной. Скидка от изначальной цены, по его словам, может быть обусловлена текущими сложностями, которые испытывает рынок торговой недвижимости. Ранее его владельцы пытались выручить за актив 21,6 млрд руб.
«Времена года» – один из самых качественных премиальных торговых объектов Москвы с успешной концепцией, говорят опрошенные «Ведомостями» консультанты. Его удачное расположение на Кутузовском проспекте обеспечивает хорошую проходимость платежеспособной аудитории, в том числе жителей престижного Западного округа Москвы, отмечает партнер NF Group Станислав Бибик.
Благодаря сформированному имиджу и расположению он обладает высоким потенциалом для хорошей реализации и может стать успешным проектом в портфеле нового владельца, говорит руководитель департамента рынков капитала и инвестиций IBC Real Estate Микаэл Казарян. Заполняемость объекта сейчас составляет 75% и у него высокие перспективы роста при грамотной реализации и качественном управлении, отмечает Казарян. Сейчас, по словам Бибика, там проводится обновление с сохранением премиального статуса. Затраты на это могут превысить 1 млрд руб., добавляет Постников.
«Киевская площадь» – крупнейший владелец коммерческой недвижимости в России. В ее портфеле – торговые центры «Европейский», «Фуд сити», «Ривьера», фудмолл «Депо», а также спортивный комплекс «Олимпийский». Владельцы группы – бизнесмены Год Нисанов и Зарах Илиев.