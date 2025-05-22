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Продажи на вторичном рынке жилья Москвы вновь начали падать

Потенциальные покупатели квартир ждут снижения цен и улучшения условий по ипотеке
Мария Асиновская
Андрей Гордеев / Ведомости
Андрей Гордеев / Ведомости

В апреле территориальное управление Росреестра зарегистрировало в Москве 11 411 сделок на вторичном рынке жилья. По данным службы, это на 7,6% меньше, чем было в марте, и на 12,8% – чем год назад. Продажи квартир в готовых домах стали вновь падать после небольшого оживления в этом сегменте в начале года: показатели апреля оказались самыми низкими за последние три месяца. В феврале, к примеру, было продано 12 058 лотов, в марте – 12 355. И лишь в январе на вторичном рынке зарегистрировали 9496 сделок, впрочем, тогда такие итоги объяснялись длинными новогодними праздниками.

Вторичный рынок действительно выдохся после оживления в предыдущие месяцы, говорит аналитик Российской гильдии риэлторов Константин Ламин. С ним согласен и директор направления «вторичный рынок» компании «Инком-недвижимость» Сергей Шлома. Но, по его словам, оживление в этом сегменте сохраняется, правда, оно носит иллюзорный характер. Держатели рублевых депозитов, которые в начале 2025 г. действительно поддерживали спрос на рынке готовых квартир, в апреле, по словам экспертов, это делать перестали.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети, размещенных на сайте vedomosti.ru: СМИ2, INFOX, Sparrow

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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