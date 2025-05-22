Продажи на вторичном рынке жилья Москвы вновь начали падать

В апреле территориальное управление Росреестра зарегистрировало в Москве 11 411 сделок на вторичном рынке жилья. По данным службы, это на 7,6% меньше, чем было в марте, и на 12,8% – чем год назад. Продажи квартир в готовых домах стали вновь падать после небольшого оживления в этом сегменте в начале года: показатели апреля оказались самыми низкими за последние три месяца. В феврале, к примеру, было продано 12 058 лотов, в марте – 12 355. И лишь в январе на вторичном рынке зарегистрировали 9496 сделок, впрочем, тогда такие итоги объяснялись длинными новогодними праздниками.