Дом купца Солодовникова в центре Москвы могут перестроить в офис

Комплекс на Гиляровского, как сказано в материалах «РТ-капитала», включает в себя строение начала XX в., признанное объектом культурного наследия. В этом здании (а также нескольких соседних) купец и меценат Гаврила Солодовников ранее устроил дешевые квартиры для одиноких и семейных людей. После революции там находилось коммунальное жилье, а с 1965 г. – институт. Последний был создан в 1947 г. Сейчас большая часть помещений в здании сдается в аренду сторонним арендаторам, знает старший директор департамента оценки и консалтинга Commonwealth Partnership Антон Калистратов.