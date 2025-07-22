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Главная / Недвижимость /

Дом купца Солодовникова в центре Москвы могут перестроить в офис

«Ростех» выставил на продажу здание института алмазов рядом с Рижским вокзалом
Екатерина Волкова
Алексей Орлов / Ведомости
Алексей Орлов / Ведомости

Отвечающая за реализацию непрофильных активов госкорпорации «Ростех» компания «РТ-капитал» выставила на продажу 100% акций АО «Научно-исследовательский институт природных, синтетических алмазов и инструмента (ВНИИалмаз)». Соответствующее уведомление размещено на ее сайте. В лотовой документации сказано, что на балансе института находится имущественный комплекс общей площадью 13 800 кв. м и участок на 0,8 га на ул. Гиляровского в центре Москвы. Стартовая цена актива – 1,4 млрд руб. Торги назначены на 2 сентября. Представитель «РТ-капитала» сообщил, что ВНИИалмаз больше не ведет научную и производственную деятельность. В самом институте на запрос не ответили.

Комплекс на Гиляровского, как сказано в материалах «РТ-капитала», включает в себя строение начала XX в., признанное объектом культурного наследия. В этом здании (а также нескольких соседних) купец и меценат Гаврила Солодовников ранее устроил дешевые квартиры для одиноких и семейных людей. После революции там находилось коммунальное жилье, а с 1965 г. – институт. Последний был создан в 1947 г. Сейчас большая часть помещений в здании сдается в аренду сторонним арендаторам, знает старший директор департамента оценки и консалтинга Commonwealth Partnership Антон Калистратов.

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