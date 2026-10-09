У торгового центра «Сказка» в новой Москве вновь сменился собственник

Кто является пайщиком данного фонда, узнать не удалось. В «СПАРК-Интерфаксе» зарегистрировано два ЗПИФКа с таким названием и оба выступают совладельцами структур, связанных с MR Group. Например, одному из них принадлежит 17,5% в компании «Е-девелопмент», которой принадлежат права на реорганизацию одной из крупнейших в Москве промзон – «Автомоторной» в Головинском районе столицы. Там на 77 га планируется строительство 1,9 млн кв. м недвижимости, включая 1,24 млн кв. м жилья. Этот же фонд даже владеет 30% в «Б2-девелопменте», который занимается возведением малоэтажного жилого комплекса «Мыс» в Одинцовском районе Подмосковья. Его девелопер – MR Group. Представитель этого застройщика на запрос «Ведомостей» не ответил. Так же поступили и в «Центр-инвесте».