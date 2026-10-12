Столичные власти ищут операторов еще трех проектов КРТ в Москве

Мэрия Москвы выставила на продажу права на реорганизацию в рамках программы комплексного развития территории (КРТ) 22,79 га в Харьковском проезде в Западном Бирюлеве. Соответствующее уведомление опубликовано на столичном инвестиционном портале. Из имеющихся там документов следует, что на этой площадке можно будет построить почти 442 000 кв. м недвижимости, из которых 201 805 кв. м придется на жилье, а остальное – на коммерческие объекты. Аукцион должен состояться в середине ноября.