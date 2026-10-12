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Главная / Недвижимость /

Столичные власти ищут операторов еще трех проектов КРТ в Москве

В их рамках можно будет построить более 630 000 кв. м жилья и коммерческой недвижимости
Диана Качур
Алексей Орлов / Ведомости
Алексей Орлов / Ведомости

Мэрия Москвы выставила на продажу права на реорганизацию в рамках программы комплексного развития территории (КРТ) 22,79 га в Харьковском проезде в Западном Бирюлеве. Соответствующее уведомление опубликовано на столичном инвестиционном портале. Из имеющихся там документов следует, что на этой площадке можно будет построить почти 442 000 кв. м недвижимости, из которых 201 805 кв. м придется на жилье, а остальное – на коммерческие объекты. Аукцион должен состояться в середине ноября.

Стартовая стоимость лота составляет 2,19 млрд руб. Старший директор департамента оценки и консалтинга Commonwealth Partnership Антон Калистратов оценивает инвестиции в реализацию проекта на данной территории в 65–90 млрд руб. Директор по продажам вторичной недвижимости Kalinka Дмитрий Межинский говорит о 53–58 млрд руб. – правда, без учета стоимости покупки прав на площадку.

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