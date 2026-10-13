Новостройки Московского региона фактически перестали дорожать

Новостройки Московского региона фактически перестали дорожатьДевелоперы не могут повышать цены на квартиры из-за падающего спроса на жилье
Средняя стоимость квартир и апартаментов в строящихся домах новой Москвы в III квартале составила 333 068 руб. за 1 кв. м, подсчитала по итогам закрытых сделок система мониторинга недвижимости BnMap.pro. «Квадрат» в Подмосковье, по ее данным, в июле – сентябре стоил 228 925 руб. Относительно предыдущих трех месяцев цены выросли лишь на 0,7 и 0,6% соответственно, указывает представитель компании. Более серьезную динамику, по его словам, продемонстрировала старая Москва: там новостройки подорожали в среднем на 3,7% до 598 269 руб. за 1 кв. м.
Правда, в сентябре по сравнению с мартом 2026 г. (с этого месяца на первичном рынке Московского региона началась стагнация. – «Ведомости») средняя стоимость лотов в строящихся объектах, как указывают в BnMap.pro, увеличилась только на 1,5% в старых границах столицы и на 0,8% – в области. В ТиНАО метр в сделках и вовсе подешевел на 4%. А вот по итогам шести месяцев динамика была немного другой. В первых двух локациях новостройки прибавили в цене 0,8 и 1,2%, а в новой Москве – 0,5%.