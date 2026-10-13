Новостройки Московского региона фактически перестали дорожать

Правда, в сентябре по сравнению с мартом 2026 г. (с этого месяца на первичном рынке Московского региона началась стагнация. – «Ведомости») средняя стоимость лотов в строящихся объектах, как указывают в BnMap.pro, увеличилась только на 1,5% в старых границах столицы и на 0,8% – в области. В ТиНАО метр в сделках и вовсе подешевел на 4%. А вот по итогам шести месяцев динамика была немного другой. В первых двух локациях новостройки прибавили в цене 0,8 и 1,2%, а в новой Москве – 0,5%.