Рядом с ТЦ Columbus может появиться крупный жилой или офисный комплекс

Отвечающая за реализацию непрофильных активов госкорпорации «Ростех» компания «РТ-капитал» выставила на продажу 100% акций АО «Московский радиотехнический институт Российской академии наук» (МРТИ РАН). Это следует из информации, опубликованной на ее сайте. На балансе данного общества, как говорится в лотовой документации, находится участок на 10,52 га, а также 11 зданий и два помещения общей площадью 93 568 кв. м рядом с торговым центром Columbus у ст. м «Пражская» на Варшавском шоссе. Стартовая стоимость лота составляет 10,24 млрд руб., торги пройдут 9 ноября.