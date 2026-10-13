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Главная / Недвижимость /

Рядом с ТЦ Columbus может появиться крупный жилой или офисный комплекс

«Ростех» выставил на продажу здание института РАН на Варшавском шоссе
Диана Качур
Алексей Орлов / Ведомости
Алексей Орлов / Ведомости

Отвечающая за реализацию непрофильных активов госкорпорации «Ростех» компания «РТ-капитал» выставила на продажу 100% акций АО «Московский радиотехнический институт Российской академии наук» (МРТИ РАН). Это следует из информации, опубликованной на ее сайте. На балансе данного общества, как говорится в лотовой документации, находится участок на 10,52 га, а также 11 зданий и два помещения общей площадью 93 568 кв. м рядом с торговым центром Columbus у ст. м «Пражская» на Варшавском шоссе. Стартовая стоимость лота составляет 10,24 млрд руб., торги пройдут 9 ноября.

Комплекс института был построен в 1990-х гг. и использовался для проведения исследований в области радиотехники и радиофизики. Сейчас помещения в нем сдаются в аренду под офисы, производство и склады.

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