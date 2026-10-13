Azimut Hotels выкупает гостиницу в Ярославле, которой сама и управляет

Лот, как следует из документов, опубликованных на сайте Российского аукционного дома, включал в себя здание гостиницы на 118 номеров площадью 12 000 кв. м и земельный участок на 0,73 га. Стартовая цена объекта составляла 723,9 млн руб., но так как данная процедура проходила в рамках публичного предложения, то у инвесторов была возможность предложить за него меньше. В итоге победителю торгов актив достанется по минимальной цене, которая составила 361,96 млн руб. Из протокола также следует, что еще одну заявку подала компания «Огни города», но она в итоге была отклонена.