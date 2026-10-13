Azimut Hotels выкупает гостиницу в Ярославле, которой сама и управляет

Azimut Hotels выкупает гостиницу в Ярославле, которой сама и управляетАктив достанется компании по цене ниже рынка из-за отсутствия других претендентов
ООО «Отель Олимпик» стало победителем торгов по продаже принадлежащей министерству имущества Ярославской области 4-звездочной гостиницы «Azimut отель Ярославль» на Московском проспекте. Об этом еще 9 октября заявил глава региона Михаил Евраев. Впрочем, чьи интересы представляет эта компания, он не уточнил. Данный объект выкупает его оператор – Azimut Hotels, рассказали «Ведомостям» два консультанта, работавших с этой сетью. Это подтверждается и данными «СПАРК-Интерфакса». По информации сервиса, единственным владельцем ООО «Отель Олимпик» является МКООО «Азимут групп», принадлежащее основателю Azimut Hotels Александру Клячину. Представитель сети от комментариев отказался.
Лот, как следует из документов, опубликованных на сайте Российского аукционного дома, включал в себя здание гостиницы на 118 номеров площадью 12 000 кв. м и земельный участок на 0,73 га. Стартовая цена объекта составляла 723,9 млн руб., но так как данная процедура проходила в рамках публичного предложения, то у инвесторов была возможность предложить за него меньше. В итоге победителю торгов актив достанется по минимальной цене, которая составила 361,96 млн руб. Из протокола также следует, что еще одну заявку подала компания «Огни города», но она в итоге была отклонена.