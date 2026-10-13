Газета
MAX
Глобальные идеи
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
ВЕДЫ
Правила торговли
Идеи управления
Город
Ведомости&
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Техуспех
Здоровье
Спорт
Конференции
Вместе для дикой природы
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Премия Импульс
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Юг
GAZP104,79+3,04%CNY Бирж.12,564+0,41%IMOEX2 430,76+1,54%RTSI913,04+1,6%RGBI111,2+0,19%RGBITR766,1+0,22%
Глобальные идеи
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Главная / Недвижимость /

Azimut Hotels выкупает гостиницу в Ярославле, которой сама и управляет

Актив достанется компании по цене ниже рынка из-за отсутствия других претендентов
Мария Асиновская
Наталья Селиверстова / РИА Новости
Наталья Селиверстова / РИА Новости

ООО «Отель Олимпик» стало победителем торгов по продаже принадлежащей министерству имущества Ярославской области 4-звездочной гостиницы «Azimut отель Ярославль» на Московском проспекте. Об этом еще 9 октября заявил глава региона Михаил Евраев. Впрочем, чьи интересы представляет эта компания, он не уточнил. Данный объект выкупает его оператор – Azimut Hotels, рассказали «Ведомостям» два консультанта, работавших с этой сетью. Это подтверждается и данными «СПАРК-Интерфакса». По информации сервиса, единственным владельцем ООО «Отель Олимпик» является МКООО «Азимут групп», принадлежащее основателю Azimut Hotels Александру Клячину. Представитель сети от комментариев отказался.

Лот, как следует из документов, опубликованных на сайте Российского аукционного дома, включал в себя здание гостиницы на 118 номеров площадью 12 000 кв. м и земельный участок на 0,73 га. Стартовая цена объекта составляла 723,9 млн руб., но так как данная процедура проходила в рамках публичного предложения, то у инвесторов была возможность предложить за него меньше. В итоге победителю торгов актив достанется по минимальной цене, которая составила 361,96 млн руб. Из протокола также следует, что еще одну заявку подала компания «Огни города», но она в итоге была отклонена.

Вы видите 22% этого материала
Подпишитесь, чтобы дочитать статью и получить полный доступ к другим закрытым материалам
Отвлекает реклама?  С подпиской  вы не увидите её на сайте