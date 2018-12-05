Среди состоятельных москвичей растет спрос на покупку городских особняков для собственного проживания

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В настоящее время на первичном рынке элитной городской недвижимости предлагается 2256 лотов, 126 из них относятся к малоэтажным проектам (не выше трех этажей), это чуть менее 6% от всего предложения. Но год назад на долю малоэтажки приходилось 4%.

У загородного формата в черте города есть история. К 1917 г. около 60% жилого фонда в Москве было представлено особняками и усадьбами, 40% приходилось на долю многоэтажных доходных домов. Советская власть особняки и усадьбы отдала госучреждениям, доходные дома превратила в коммунальные квартиры. Сейчас именно квартиры – привычный формат даже для богатых людей, которые могут себе позволить почти любую недвижимость, но идут по привычному пути: частный дом на Рублевке и квартира в городе. В годы советской власти крупнейшие партийные и государственные деятели нередко предпочитали квартирам особняки или госдачи в Серебряном Бору. Можно вспомнить поселок художников на Соколе, с 1979 г. он находится под охраной государства как памятник градостроительства первых лет советской власти; село Троице-Лыково в Строгине, известное тем, что после возвращения из эмиграции и до самой смерти здесь жил Александр Солженицын; деревню Соломенная Сторожка на границе Тимирязевского парка, где находилась мастерская скульптора Евгения Вучетича. Спрос на малоэтажные городские форматы сохранялся, хоть и небольшой. Неудивительно, что первые частные девелоперские компании стали экспериментировать с малоэтажным жильем уже в начале 1990-х гг. Первый коммерческий поселок таунхаусов в Москве появился в Раменках, на пересечении Минской и Мосфильмовской улиц. Он пользовался спросом у дипломатов из соседних посольств и сотрудников иностранных компаний. В нулевых годах было построено несколько поселков, ориентированных на эту аудиторию. В некоторых из них доля жителей-иностранцев до сих пор достигает 90%.