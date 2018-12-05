Недвижимость / Жилая недвижимость
Статья опубликована в № 4709 от 04.12.2018 под заголовком: Добавить разнообразия

Среди состоятельных москвичей растет спрос на покупку городских особняков для собственного проживания

Но девелоперам строить такие проекты не всегда экономически выгодно
Людмила Потапова, директор департамента жилой недвижимости Knight Frank
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В настоящее время на первичном рынке элитной городской недвижимости предлагается 2256 лотов, 126 из них относятся к малоэтажным проектам (не выше трех этажей), это чуть менее 6% от всего предложения. Но год назад на долю малоэтажки приходилось 4%.

У загородного формата в черте города есть история. К 1917 г. около 60% жилого фонда в Москве было представлено особняками и усадьбами, 40% приходилось на долю многоэтажных доходных домов. Советская власть особняки и усадьбы отдала госучреждениям, доходные дома превратила в коммунальные квартиры. Сейчас именно квартиры – привычный формат даже для богатых людей, которые могут себе позволить почти любую недвижимость, но идут по привычному пути: частный дом на Рублевке и квартира в городе. В годы советской власти крупнейшие партийные и государственные деятели нередко предпочитали квартирам особняки или госдачи в Серебряном Бору. Можно вспомнить поселок художников на Соколе, с 1979 г. он находится под охраной государства как памятник градостроительства первых лет советской власти; село Троице-Лыково в Строгине, известное тем, что после возвращения из эмиграции и до самой смерти здесь жил Александр Солженицын; деревню Соломенная Сторожка на границе Тимирязевского парка, где находилась мастерская скульптора Евгения Вучетича. Спрос на малоэтажные городские форматы сохранялся, хоть и небольшой. Неудивительно, что первые частные девелоперские компании стали экспериментировать с малоэтажным жильем уже в начале 1990-х гг. Первый коммерческий поселок таунхаусов в Москве появился в Раменках, на пересечении Минской и Мосфильмовской улиц. Он пользовался спросом у дипломатов из соседних посольств и сотрудников иностранных компаний. В нулевых годах было построено несколько поселков, ориентированных на эту аудиторию. В некоторых из них доля жителей-иностранцев до сих пор достигает 90%.

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