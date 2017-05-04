Собянин выделил 96,5 млрд рублей на подготовку к реновации жилья

Мэр Москвы Сергей Собянин подписал закон о выделении 96,5 млрд руб. на подготовку реализации новой программы реновации жилья. Средства будут направлены на формирование земельных участков для строительства новых домов, подготовку дополнительных площадок для строительства «стартовых» домов для переселения, а также выполнение предпроектных и проектных работ.

Закон предполагает внесение изменений в бюджет Москвы. Годовые расходы столичного бюджета теперь составят 2 трлн 73 млрд руб. Доходы остаются на уровне 1 трлн 758,6 млрд руб. Таким образом, дефицит составит 314,4 млрд руб.

В предварительный список домов, которые могут попасть в программу реновации, вошло чуть более 4500 домов, в которых проживает порядка 1 млн человек. Голосование жителей этих домов о включении той или иной хрущевки в программу реновации пройдет с 15 мая по 15 июня.