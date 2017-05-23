ЦБ выступает за продление программы поддержки ипотечных заемщиков

Центробанк России выступает за продление программы поддержки ипотечных заемщиков. Об этом заявила председатель регулятора Эльвира Набиуллина во время выступления в Госдуме перед членами фракции «Справедливая Россия».

«Сейчас идет вопрос, продлевать ли эту программу. На мой взгляд, надо ее продлевать, потому что это способ поддержки незащищенных людей. Мы должны защищать людей, у которых единственное жилье, и так далее», - сказала Набиуллина.