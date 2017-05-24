Реновация коснется 500 кварталов в Москве

Реновация затронет в Москве 500 кварталов. Об этом заявил заммэра по вопросам градостроительной политики и строительства Марат Хуснуллин.

«Они (кварталы. - Ред.) войдут в программу, поскольку большинство жителей, которые проживают в этих домах, высказались за то, чтобы расселиться», - уточнил он.

По словам заммэра, реновация - это сверхсложная задача, «градостроительный вызов, который требует мобилизации всех ресурсов, и не только тех архитекторов, которые работают в нашей стране, но и многих строителей и архитекторов мирового уровня».

Работы архитекторам и строителям хватит на ближайшие 15-20 лет, считает Хуснуллин. «Сегодня мы даем старт обсуждению того технического задания, которое подскажет нам, что мы хотим видеть в обновленной реконструируемой Москве», - добавил он.