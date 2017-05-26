В Москве начинают благоустраивать четыре улицы и три набережных - мэрия

Благоустройство четырех улиц в центре Москвы, а также трех набережных начнутся с 26 мая, сообщается на сайте мэрии Москвы.

«Работы по программе "Моя улица" стартуют вечером 26 мая на Тверской и 1-й Тверской-Ямской улицах. С 26 мая работы по программе "Моя улица" начнутся на Пречистенке, Волхонке, на Котельнической, Гончарной и Пречистенской набережных», — говорится в сообщении. С 29 мая на улицах Тверской и 1-й Тверской-Ямской начнут демонтировать старое тротуарное покрытие и прокладывать траншеи для труб подземной кабельной канализации, куда уберут воздушные провода. Парковочных карманов на Тверской и 1-й Тверской-Ямской не будет. Но мэрия обещает снова высадить деревья и цветники.

Пешеходная часть Волхонки расширится до 17–28 метров. Также расширят и тротуары на Пречистенке до 2,3–7,2 м.

Отмечается, что полностью перекрывать улицы на время проведения работ не планируют, однако возможны временные ограничения для проезда автотранспорта.

Также работы по благоустройству стартуют с 26 мая на пешеходных площадях перед станциями метро «Баррикадная» и «Краснопресненская». Кроме того, в ночь на 27 мая на площади Тверская Застава начнутся работы по инженерной подготовке территории к последующему благоустройству по программе «Моя улица», движение по которой ограничивать не будут.

По данным портала, в 2017 году по программе «Моя улица» будет благоустроено более 80 городских территорий. Работы по программе «Моя улица» стартуют вечером 26 мая на Тверской и 1-й Тверской-Ямской улицах. Возможны временные ограничения для проезда автотранспорта.