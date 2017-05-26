Россияне предпочитают вторичное жилье новостройкам - Domofond.ru

При покупке жилья россияне отдают предпочтение квартирам на вторичном рынке, но жители крупных мегаполисов выбирают новостройки. К такому выводу пришли эксперты портала Domofond.ru в своем исследовани пользовательских предпочтений в выборе квартир. В рамках исследования компания провела опрос более 3 000 респондентов, в том числе около 600 жителей городов-миллионников.

Однако, согласно данным исследования, разрыв между предпочтениями в покупке квартир на вторичном рынке и в новостройках у россиян минимальный - 52% опрошенных отдали свой голос за вторичку и 48% - за новостройки. Также небольшая разница в предпочтениях и у жителей городов - миллионников: в пользу новостроек склоняются 54% опрошенных, квартиру на вторичном рынке предпочли бы купить 46% респондентов.

Главными преимуществами вторичной недвижимости респонденты назвали отсутствие риска недостроя (53%) и развитую инфраструктуру в шаговой доступности от дома (50%). Возможно, поэтому наиболее склонны купить квартиру на вторичном рынке семьи с детьми. Пары без детей, напротив, предпочитают квартиры в новостройках.

Кроме того, в пользу вторичных квартир говорил и тот факт, что участники опроса не готовы к дополнительным тратам, связанным с ремонтом в новостройке (49%), и хотят жить по соседству с родными и близкими (27%).

Приобретая квартиру на вторичном рынке, большинство покупателей рассчитывает на ипотечный кредит (47%) и средства, вырученные в результате продажи недвижимости (42%). Собственными средствами воспользоваться планируют лишь треть респондентов (31%) и в основном это респонденты, не состоящие в отношениях и не имеющие семьи с детьми.

Что кавсается новостроек, то в основном варианты оплаты такого жилья те же, что и на вторичном рынке: ипотека (51%), продажа имеющейся квартиры (42%), собственные средства (41%). При этом заметную роль играют доступные программы ипотеки, акции от застройщика и ликвидность объекта: за них проголосовало 30%, 26% и 25% респондентов соответственно.

При выборе квартиры в новом доме участники опроса отдают предпочтение «двушкам»: такие объекты приобрели или планируют приобрести 41% респондентов. 27% заинтересованы в покупке трехкомнатных, а 19% – однокомнатных квартир. Менее популярны студии и недвижимость с четырьмя комнатами и более: доли таких объектов составляют 8% и 6% соответственно.