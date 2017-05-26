Соколов предложил изымать у регионов выделенные на дороги деньги

Министр транспорта Максим Соколов считает, что у регионов, срывающих сроки программы «Безопасные и качественные дороги» (БКД), нужно изымать выделенные на эти цели деньги. Свое предложение он озвучил в ходе совещания у полномочного представителя президента по Сибирскому федеральному округу Сергея Меняйло.

«По состоянию на вчерашний день работы по программе БКД законтрактованы менее чем наполовину в агломерациях в Ярославской, Кемеровской, Омской, Ульяновской, Астраханской областях, Хабаровском крае, Пензенской, Тюменской областях, Улан-Удэ, Приморском крае. Ситуация с контрактацией недопустима, нет работы – осенью нет результата. Будут сформулированы санкции, в качестве данных санкций рассматриваются разные варианты», – заявил он.

Соколов предложил с 1 июля «все незаконтрактованные средства вернуть в бюджет и передать тем регионам, которые выполняют свои обязательства». Министр отметил, что во Владивостоке работы по программы БКД вообще не начаты.