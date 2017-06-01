В Петербурге может появиться колесо обозрения за 9,5 млрд рублей

На Петербургском международном экономическом форуме был презентован проект колеса обозрения стоимостью до 9,5 млрд руб.

Председатель комитета по инвестициям Петербурга Ирина Бабюк в рамках осмотра инвестпроектов на ПМЭФ-2017, сообщила, что с 27 мая было запущено онлайн-голосование среди жителей города по поводу колеса обозрения. Она отметила, что жители Петербурга голосуют за появление в городе такого аттракциона и выражают желание, чтобы он появился в парке 300-летия.

Инициатором проекта колеса обозрения высотой 170 м выступает компания Becar Asset Managent Group. Объем инвестиций составит от 7,5 до 9,5 млрд руб. Колесо должно появиться до 2020 г.