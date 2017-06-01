Дворкович: программы реновации должны запускаться на местном уровне, а не на федеральном

Решения о программах, подобных программе реновации жилья в Москве, должны принимать местные власти, а не федеральные, считает вице-премьер Аркадий Дворкович. Как передает ТАСС, он сказал телеканалу РБК, что не считает, что эта программа должна становиться федеральной. «Жители каждого города должны сами решать, что для них важнее в данную минуту, в данный год: дороги, жилье ли что-то еще», - сказал чиновник.

Проект федерального закона о реновации Госдума приняла 20 апреля, он вызвал серьезные вопросы у общественности и экспертов. Планируется, что второе чтение законопроекта пройдет 9 июня, а срок сбора поправок заканчивается 3 июня. Таким образом, к 6 июня – большим думским слушаниям по реновации – у депутатов уже должен быть согласованный текст законопроекта ко второму чтению. Москва уже приняла дополнительный закон о гарантиях прав выселяемых по программе реновации, он должен вступить в силу одновременно с федеральным законом.