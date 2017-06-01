Минстрой назвал самые привлекательные регионы для инвесторов в ЖКХ

Минстрой России составил рейтинг готовности регионов к привлечению инвестиций в сферу ЖКХ по итогам II квартала 2017 г. Об этом на Петербургском международном экономическом форуме рассказал руководитель ведомства Михаил Мень. Лидером рейтинга стал Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, на втором месте Волгоградская область, на третьем - Санкт-Петербург.

По его словам, эти регионы достигли 100%-ных показателей по утверждению программ комплексного развития, схем теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения.

«Ранее методика рейтинга предусматривала оценку наличия на территории региона концессионных соглашений и их количество. Сейчас мы оцениваем, в том числе, объем инвестиций, предусмотренный действующими концессионными соглашениями, - то есть плановые значения, а также фактически вложенные средства по инвестиционным соглашениям и энергосервисным контрактам», - добавил Мень.

Наименее привлекательными для инвесторов регионами являются Калмыкия, Магаданская область и Чукотский автономный округ. В 2016 г. лидерами рейтинга были Нижегородская и Вологодская области, а также Хакасия.