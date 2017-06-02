Минстрой рассчитывает вводить 120 млн кв. м жилья в год к 2025 году

Минстрой рассчитывает выйти на годовые объемы строительства жилья в России в 120 млн кв. м к 2025 г., рассказал журналистам на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ) руководитель ведомства Михаил Мень, передает «РИА Новости».

В 2016 г. объем ввода жилья в России составил 79,8 млн кв. м, что на 6,5% ниже показателя 2015 г. Таким образом, до намеченного показателя необходим рост объемов ввода жилья более чем на 30%. По словам министра, такой рост будет обеспечен за счет роста числа договоров участия в долевом строительстве (ДДУ), который, в свою очередь, будет обеспечен запуском работы фонда защиты прав дольщиков. Фонд будет реализовывать государственный механизм страхования долевого строительства и должен дать дополнительные гарантии покупателям новостроек в стране. При этом Мень допустил, что на время отладки работы фонда количество ДДУ может снизиться.

С 1 января 2017 г. в России вступила в силу норма о компенсационном фонде долевого строительства, формируемого за счет обязательных отчислений застройщиков жилья, которые заключают договоры долевого участия. Фонд будет выделять средства на достройку незавершенного жилья либо выплачивать возмещение дольщикам в случае банкротства застройщика. Планируется, что фонд защиты прав дольщиков начнет полноценно работать в середине лета.

Петербургский международный экономический форум, ставший ведущей мировой площадкой для общения деловых кругов и обсуждения ключевых экономических вопросов, в этом году проходит 1-3 июня. МИА «Россия сегодня» выступает информационным партнером форума.