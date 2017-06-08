Цена вторичных квартир в Москве завышена на 25% – эксперт

Разрыв ценовых ожиданий продавцов и покупателей квартир на вторичном рынке недвижимости в Москве в настоящее время составляет в среднем чуть более 25%, говорится в исследовании «ИНКОМ-недвижимости».

Согласно данным компании, в настоящее время средняя цена предложения вторичных квартир в пределах старых границ Москвы составляет 10,1 млн руб. При этом средний чек сделки – 7,55 млн руб.

«Таким образом, согласно усредненным показателям, заявленные продавцами цены превышают фактические на 25,2%. В отдельных случаях разница может быть еще более значительной», — пишут аналитики. Они отмечают, что в мае 87% продаж в сегменте вторичного жилья состоялись по итогам торга на понижение. Одновременно продолжается плавное снижение цен предложения: за прошлый месяц отрицательная коррекция составила 1,6 п. п. (1,9 п. п. – с начала 2017 г.).

«Из десяти квартир сегодня продаются две, и те, кто заинтересован в сделке в обозримые сроки и не имеет возможности тратить годы на пестование своих надежд об изменении рыночной конъюнктуры, ведут себя предельно рационально и грамотно. Они реально оценивают текущую ситуацию и среднесрочные перспективы рынка и готовы идти на разумные уступки по цене во избежание еще больших потерь», – комментирует директор департамента вторичного рынка «ИНКОМ-недвижимости» Сергей Шлома.