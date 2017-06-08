Полиция перекрыла въезд на стройплощадку ЖК «Люберцы» компании «Самолет девелопмент»

Полицейские без объяснения причин 6 июня перекрыли въезд на стройплощадку жилого комплекса «Люберцы», в результате чего застройщик приостановил работы и несет многомиллионные убытки. Об этом говорится в сообщении девелопера.

По информации застройщика, 6 июня на въезде на площадку был установлен полицейский пост охраны, который не только заблокировал, но и не позволял в течение пяти часов покинуть стройку технике, которая осуществляет поставку бетона. Представители УВД по району Некрасовка не снимают пост и в круглосуточном режиме дежурят на въезде.

«При наличии официальных документов, мы вынуждены <...> приостановить строительные работы. Невозможность вести работы на таком масштабном проекте, как «Люберцы», вынуждает нас оформлять отказы от поставки материалов и приводит к убыткам <...>, – комментирует ситуацию Валерий Исаков, руководитель дирекции заказчика № 1 ООО «Самолет девелопмент». – Оперативные попытки урегулировать вопрос через руководство УВД района успехом не увенчались: наши обращения переадресовывались в управу района, а оттуда - снова в УВД, которое в принципе не имеет полномочий на подобные действия. Никаких официальных письменных уведомлений нам до сих пор не поступало».

Это уже не первая попытка помешать въезду техники на стройплощадку ЖК «Люберцы». Ранее 19 мая на проезжей части временной дороги в районе улицы 2-я Вольская полицейскими были установлены бетонные блоки. Урегулировать недопонимание удалось, предоставив выданные Мосавтодором технические условия на устройство временной дороги, примыкающей к комплексной жилой застройке. В итоге полицейские покинули место, а строители собственными силами убрали препятствия.