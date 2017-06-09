Собянин предложил запретить расширять список сносимых домов

Мэр Москвы Сергей Собянин предложил включить в закон о реновации поправку, которая ограничит вхождение домов в список предназначенных к сносу после вступления этого закона в силу. Он написал это «В контакте». Таким образом он предложил снять опасения «многих москвичей», что их дома, которые пока в перечень под снос не входят, могут туда попасть вопреки их желанию.

Он также отметил, что голосование по реновации подходит к концу и что круг домов, которые будут снесены, уже понятен.

Госдума 9 июня должна рассмотреть законопроект о реновации во втором чтении.