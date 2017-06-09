Срок окончания строительства первой очереди ЦКАД сдвинут на 2019 год

Премьер-министр России Дмитрий Медведев сообщил, что срок завершения первого пускового комплекса ЦКАД будет продлен. Об этом он заявил в ходе совещания по строительству ЦКАД. Срок завершения строительства сдвинут с 2018 г. на 2019 г.

«Из-за того что в чем-то изменились инвестиционные условия, период поиска частных соинвесторов шел несколько медленнее, чем планировалось, поэтому срок окончания строительства первого участка в обновленном плане продлен до 2019 г. Но это уже финальный срок - коллеги меня заверили в том, что этот срок является реалистичным и все будет сделано в этот период», – сказал Медведев.

В рамках первой очереди ЦКАД должно быть построено 339 км дороги, при этом некоторые участки – на базе концессии. «Часть работ уже выполнена. Мы только что на вертолете облетели строящиеся участки с коллегами, посмотрели: там действительно работы идут в целом в соответствии с новым графиком», – добавил премьер. По его словам, первый участок трасс будет запущен уже осенью этого года - речь идет об объездной дороге вокруг Звенигорода.