Госдума поддержала поправку об очередности сноса хрущевок с учетом износа

Госдума в пятницу приняла поправку, которая вводит очередность сноса домов по программе реновации - сначала с большим износом, затем - с меньшим.

Поправка была принята при рассмотрении законопроекта о реновации жилья в Москве во втором чтении.

Предложенная норма устанавливает очередность сноса многоквартирных домов, включенных в программу реновации. Очередность будет определяться с учетом технического состояния домов, говорится в документе. Авторами поправки выступили депутаты, входящие в руководство палаты, в том числе спикер Госдумы Вячеслав Володин.