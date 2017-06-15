Москве придется изменить закон о реновации в соответствии с федеральным

В связи с принятием Госдумой в окончательном чтении закона о реновации жилья в Москве потребуется внести изменения в столичный закон о гарантиях жителям переселяемых домов, сообщил председатель Мосгордумы Алексей Шапошников.

«Мы изучили окончательную редакцию федерального закона о реновации на предмет необходимости внесения изменений в наш московский закон. Хочу сказать, что глобальных изменений нам вносить не придется. Концептуально ничего не меняется. Но есть некоторые правовые тонкости, которые мы не можем не учесть, и обязательно приведем наш закон в соответствие с федеральным», — сказал он.

В частности, по его словам, может потребоваться внести уточнения в понятие «реновация». Также нужно будет внести изменение юридико-технического характера, касающееся предоставления новых квартир нанимателям по договорам социального найма. В московском законе предлагалось предоставлять квартиры сразу в собственность, а при желании — сохранять социальный наем. В федеральном законе закреплено, что по умолчанию они предоставляются в социальный наем, а при желании — в собственность.

Кроме того, городской закон могут дополнить положением о том, что очередность сноса домов должна определяться с учетом их технического состояния, а также положением о предоставлении квартиры взамен комнаты в коммунальной квартире.

«Такая гарантия появилась в федеральном законе. Хотя ее отсутствие в нашем законе не означает то, что она не будет работать. Как известно, федеральный закон имеет прямое действие», — отметил А. Шапошников.

Вместе с тем он подчеркнул, что все 12 гарантий, которые были заложены в московском законе, вошли в федеральный закон. В частности, федеральные законодатели подтвердили, что в программу реновации войдут только те дома, в которых в пользу этого выскажутся 2/3 собственников и нанимателей. Принять решение об отказе от участия в программе можно будет на любом этапе, даже вплоть до заключения первого договора о переходе права. Для этого нужно решение общего собрания собственников.

Согласно принятому Госдумой закону жителям гарантируется равнозначная квартира в районе проживания (кроме Зеленограда и ТиНАО, где переселение жителей пройдет в пределах округа), при желании можно будет получить равноценную компенсацию. Те, у кого квартира находится в социальном найме, смогут выбрать между оформлением в собственность и сохранением найма. Очередники смогут улучшить свои жилищные условия вне очереди. После принятия правительством Москвы программы реновации вошедшие в нее дома освободят от взносов на капремонт.

Ранее предполагалось, что принять решение о судьбе дома на общих собраниях собственников помещений можно будет также до 15 июня, однако накануне мэр Москвы Сергей Собянин подписал постановление о продлении на месяц срока проведения таких собраний.

В списке для голосования значится около 4500 домов. По состоянию на 12 июня проголосовали владельцы и наниматели 22 384 квартир, что составляет 66% от всех квартир в предварительном списке. Подавляющее большинство проголосовали за включение в программу.