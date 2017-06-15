Дома около свалки в Балашихе построил «Мортон»

Дома возле мусорного полигона в подмосковной Балашихе построила группа компаний «Мортон», передает «РИА Новости» со ссылкой на пресс-службу областного Главгосстройнадзора.

Президент России Владимир Путин в ходе «прямой линии» в четверг заявил, что попросит правительство и губернатора Подмосковья заняться проблемой приближающейся к жилым домам и существующей уже более 50 лет мусорной свалки в Балашихе. На ситуацию с полигоном бытовых отходов президенту пожаловались жители домов одного из микрорайонов Балашихи.

Следственный комитет России сообщил, что разрешение на строительство домов возле свалки было выдано незаконно.

«Объекты построены и введены в эксплуатацию в 2015 г.», — рассказали в Главгосстройнадзоре, отметив, что строительство вела группа «Мортон».