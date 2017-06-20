Инвесторы покупают около 15% новостроек в Москве – мэрия

Около 15% новостроек в Москве покупают юридические лица, сообщил на Международном бизнес-форуме недвижимости руководитель Москомстройинвеста Константин Тимофеев, передает агентство городских новостей «Москва». По его словам, в настоящее время в городе в стадии строительства находится более 20 млн кв. м жилья, из которых около 14 млн кв. м - в стадии реализации.

«На протяжении 2016 и с начала 2017 г. мы видим такую картину, что порядка 15% данной недвижимости продается не гражданам, а юридическим лицам, мы их называем инвесторами в жилую недвижимость», — сказал Тимофеев (цитата по «РИА Новости»).

Тимофеев считает, что Москва является прозрачным инвестиционным рынком и самым привлекательным городом Европы по доходности инвестиций в строительстве.

«Мы сейчас говорим о рублевой доходности. Порядка 20% годовых можно заработать на инвестиционном проекте. На стадии развития эта доходность немного уменьшается», - уточнил он (цитата по ТАСС).

Сейчас объем принятых градостроительных решений составляет более 100 млн кв. м. Это проекты, которые находятся на разных стадиях развития, в том числе на стадии проектирования, сообщил Тимофеев.