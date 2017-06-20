АИЖК предлагает иностранным инвесторам землю

АИЖК предлагает свои земельные участки иностранным инвесторам, сообщил на Международном бизнес-форуме недвижимости заместитель генерального директора агентства Денис Филиппов, передает «РИА Новости».

По его словам, в числе компаний, которые проявляли интерес к земельным ресурсам для реализации проектов на территории России, была итальянская компания Itako.

В 2012 г. Itako собиралась вложить в строительство пяти или шести заводов на территории России около $1 млрд, сообщал гендиректор фонда содействия развитию жилищного строительства (РЖС) Александр Браверман.