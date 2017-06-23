«Коммерсантъ»: В Лас-Вегасе арестован торговый центр Тельмана Исмаилова

В Лас-Вегасе арестован торговый центр, принадлежащий бывшему хозяину Черкизовского рынка Тельману Исмаилову, пишет «Коммерсантъ». Объект арестован по иску Банка Москвы судом округа Кларк в штате Невада. Истец потребовал признать мошенническими финансовые операции между зарегистрированной на Исмаилова компанией Vesto Trading Limited и компанией Marker и арестовать торговый центр Craig Valley Plaza. Банк, которому Исмаилов задолжал 19 млрд руб., обвиняет Исмаилова в мошенничестве. По версии кредитора, бизнесмен перестал обслуживать кредиты в России и организовал вывод денег за границу, где на них покупалась недвижимость для родственников Исмаилова. Суд округа Кларк наложил обеспечительный арест на торговый центр и дал ответчику время на ответ на претензии кредитора.

О том, что у Исмаилова есть активы в США, Банк Москвы узнал из решения суда на Кипре. 22 февраля 2017 г. юристы банка обратились в окружной суд Никосии с требованием обязать ряд кипрских банков раскрыть информацию о движениях по счетам компании Vesto Trading Limited, зарегистрированной на Сейшельских островах и принадлежащей Исмаилову. Эта компания и сам Исмаилов были поручителями по кредитам, которые с сентября 2012 г. по февраль 2014 г. Банк Москвы предоставил ООО «Руслайн 2000» и голландской Tropicano Finance B.V., входившим в группу АСТ. Они получили три займа на общую сумму более $230 млн, которые постепенно обслуживать перестали.

Банк обратил взыскание на имущество заемщиков, поручителей и связанных с ними структур.

По решению суда Никосии кипрские финансисты сообщили, что в 2014 г., когда ООО «Руслайн 2000» уже перестало обслуживать полученный в Банке Москвы кредит, более $8 млн со счетов компании-поручителя Vesto Trading Limited ушли в США и были использованы на покупку торгового центра Craig Valley Plaza в Лас-Вегасе. Это комплекс из пяти одноэтажных зданий общей площадью около 7000 кв. м. Раньше он принадлежал семье американского миллиардера Сэма Назаряна, сейчас он принадлежит компаниям Marker Craig LLC и Marker LLC, которые контролирует родственница Тельмана Исмаилова Наиля Садыхова.

Оперативно получить комментарии Исмаилова и его представителей «Коммерсанту» не удалось. В пресс-службе группы ВТБ, в которую входит «Банк Москва», напомнили, что Исмаилов и компании группы АСТ не обслуживают долг с 2014 г. и не предлагают урегулировать задолженность, так что банк вынужден защищать свои интересы через суды.