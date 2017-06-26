На торги за 184 млн рублей выставлен особняк Снегирева на Плющихе

Агентство ипотечного жилищного кре­ди­то­ва­ния (АИЖК) сообщило, что выставило на продажу памятник архитектуры федерального значения – особняк работы Романа Клейна на Плющихе. Это сообщает агентство «Москва» со ссылкой на пресс-службу АИЖК. Начальная стоимость лота – 184,4 млн руб. без НДС.

Это двухэтажный дом с башенкой по адресу Плющиха, 62. Он был построен в 1893–1894 гг. для профессора медицины Владимира Снегирева. Площадь здания – 546 кв. м, оно стоит в садике с плодовыми деревьями, общая площадь участка – 0,15 га.

Победителю торгов предстоит отреставрировать здание. Его использовать можно только в соответствии с федеральным законом «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов РФ» и охранным обязательством, утвержденным приказом департамента культурного наследия Москвы от 22 апреля 2016 г.

Снегирев жил в этом доме до 1916 г. После революции особняк был национализирован, в нем располагались различные административные учреждения.

В начале XXI в. особняк чуть не перешел от государства офшору вместе с целым перечнем других объектов культуры федерального значения. Это выяснилось при проверке обстоятельств банкротства в 2009 г. банка «Московский капитал». Оказалось, что московское управление Росимущества закрепляло на праве хозяйственного ведения исторические здания, находившиеся в собственности государства, за ФГУП, которое выступало поручителем по кредитам перед банкам «Московский капитал». Поручитель обязывался в полном объеме отвечать за исполнение обязательств фирм-должников. Банк, не получая денег от фирм-заемщиков, обращался в частный третейский суд с требованием взыскать долг с поручителя. Третейский суд принимал решение о взыскании кредита с поручителя. Затем дело направлялось в арбитражный суд, который уже выдавал исполнительный лист. Имущество продавалось с молотка и передавалось «добросовестному приобретателю». В конце 2011 г. «Московский капитал», уже находясь в стадии банкротства, переуступил права кредитора офшору «Вергиллиос ЛСМ» (Vergillios LMS Limited). В ее собственность могли перейти 38 зданий в Москве, в том числе ансамбль Рогожской ямской слободы XIX в. (18 зданий на Школьной улице), палаты XVII–XVIII вв. на Кожевнической улице (д. 19, стр. 6 и д. 21, стр. 1), дом Долгоруковых середины XVIII в. (Колпачный переулок, д. 6, стр. 2).