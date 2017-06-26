Принадлежавший Аль Капоне дом выставлен на продажу за $2,85 млн

В Нью-Йорке выставлен на продажу некогда принадлежавший известному мафиозе Аль Капоне (1899-1947 гг.) дом. Владелец здания хочет выручить от продажи $2,85 млн. В этом доме гангстер жил в начале 1920-х гг. до переезда в Чикаго (штат Иллинойс). Дом находится в районе Бруклин, пишет New York Post со ссылкой на риелтора из агентства Douglas Elliman.

В здании был сделан капитальный ремонт. Его фасад выглядит скромно. Внутри расположены три спальни с отдельными ванными комнатами, гостиная, кухня, два подсобных помещения, есть небольшой садик.