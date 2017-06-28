Мосгорнаследие обещает оштрафовать подрядчика за продолжение сноса ДК им. Серафимовича

Снос Дома культуры им. Серафимовича в Среднем Тишинском переулке приостановлен, сообщает корреспондент «Интерфакса». На 10.00 у здания никаких работ не велось, активисты там уже не дежурят. Верхняя часть здания снесена. Накануне «Архнадзор» заявил, что снос ДК продолжился несмотря на прямой запрет Мосгорнаследия, а полиция не пыталась этому помешать.

Подрядчик, незаконно возобновивший работы на объекте, будет оштрафован, заявил «Интерфаксу» первый заместитель руководителя департамента культурного наследия Москвы Сергей Мирзоян. Он подтвердил, что ведомство направило компании предписание о необходимости приостановки строительных работ на объекте. «Однако работы были продолжены, значит, подрядчик будет в установленном порядке оштрафован», - сказал Мирзоян.

Чиновник подтвердил, что с вручением предписаний есть проблема: «Подрядчик же не приходит к нам в департамент за предписаниями, тем более, что вся градостроительная документация у него есть». Мосгорнаследие направляет предписания по почте. По словам Мирзояна, по закону у комиссии, образованной департаментом культурного наследия, есть 90 суток на рассмотрение полученного ранее обращения о признании этого здания объектом культурного наследия. Пока ДК таким объектом не признается. 22 июня в Мосгорнаследие поступило заявление от граждан о включении этого здания, обладающего признаками объекта культурного наследия, в единый государственный реестр объектов культурного наследия.

«С прошлой пятницы у нас есть 90 суток для того, чтобы рассмотреть обращение градозащитников. Однако, хочу сказать, что вопрос излишне политизирован, никто не мешал градозащитникам обратиться к нам раньше, заявка, как ни странно, поступила к нам только тогда, когда начались строительные работы», - сказал Мирзоян.