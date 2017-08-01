В Москве обустроят 200 новых пешеходных переходов

В рамках благоустройства по программе «Моя улица» в текущем году в центре Москвы обустроят около 200 новых пешеходных переходов, сообщает сайт столичной мэрии.

«Городское пространство становится комфортнее и безопаснее – при выполнении программы по благоустройству с 2015 г. организовано около 300 новых пешеходных переходов», – рассказал заммэра Москвы по вопросам транспорта Максим Ликсутов.

Кроме того, в этом году также благоустраивают территории у станций Московского центрального кольца (МЦК), у которых модернизируют 90 пешеходных переходов. В частности, их планируется оснастить бело-голубой подсветкой.

«Над зоной пешеходного перехода установят специальные фонари, которые, в отличие от оранжевых дорожных, будут лучше освещать пешеходов благодаря яркому бело-голубому свету», – сказал Ликсутов.