Сроки ремонта на 1-й Тверской-Ямской улице сдвинулись из-за дождей

Работы по укладке нижнего слоя асфальта на ул. 1-я Тверская-Ямская в рамках программы «Моя улица» планируется завершить 3 августа, а не 1 августа, передает агентство городских новостей «Москва».

Очередной этап работ по капитальному ремонту асфальтового покрытия перенесен из-за неблагоприятных погодных условий, сообщили в пресс-службе ГБУ «Автомобильные дороги».

Из-за сильных дождей работы не велись во избежание нарушений технологического цикла укладки асфальта, уточнили в ГБУ.