Хуснуллин: возглавить фонд реновации должен очень подготовленный человек; я – готов

Фонд содействия реновации в Москве будет создан к середине августа текущего года, сейчас подбираются кандидаты в его попечительский совет. Как передает «РИА Новости», это 1 августа заявил заммэра города по строительству и градостроительной политике Марат Хуснуллин. Он отметил, что уже подготовлен проект постановления о попечительском совете. «Подбирается состав членов совета, возглавлять будет мэр», — сказал чиновник.

«Сейчас идет подбор руководителя фонда. Это непростая задача, в стране такого масштаба фондов нет. Это должен быть очень подготовленный человек, который умеет строить и понимает потребности жителей города, конъюнктуру, где и как нужно строить», - цитирует Хуснуллина ТАСС. На уточняющие вопросы он ответил: «Если мне доверят, я бы с удовольствием. Это абсолютно живая, интересная, созидательная работа, направленная на улучшение жилищных условий миллионов жителей».

В мае было определено, что учредит фонд департамент строительства Москвы. Руководитель департамента Андрей Бочкарев рассказал тогда, что фонд будет выполнять функции застройщика: оформлять земельные участки, заказывать разработку проектов и проводить торги на выбор подрядчиков на строительство. В будущем фонд сможет продавать излишки построенного по программе жилья, но не востребованного переселенцами. На тот момент он отказался назвать численность сотрудников фонда и его годовой бюджет.