Мэрия не будет устанавливать жесткие требования к этажности домов по программе реновации

Власти Москвы не будут устанавливать жесткие требования к этажности новых домов в рамках программы реновации, сообщил заместитель мэра города по вопросам градостроительной политики и строительства Марат Хуснуллин.

«Жесткой привязки к этажности в рамках программы реновации нет. Все будет проектироваться в зависимости от застраиваемой территории, где-то может быть пять этажей, а где-то восемь или 20 этажей», - сказал он.

Сегодня на сайте mos.ru опубликован окончательный перечень домов, включенных в программу реновации. В него вошло 5144 многоквартирных дома, относящихся к первому периоду индустриального домостроения или аналогичные им по характеристикам. Общая площадь вошедших в программу домов – около 16 млн кв. м, в них свыше 350 000 квартир, где проживает порядка 1 млн москвичей.