В мэрии Москвы рассказали, сколько потратят на празднование Дня города

Празднование Дня города в Москве обойдется примерно в 500 млн руб., сообщила заммэра города по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Наталья Сергунина в эфире радио «Комсомольская правда».

Она уточнила, что бюджет фестиваля «Юбилей Москвы» остался таким же, как и в прошлом году. Многие расходы переложены на инвесторов, добавила Сергунина: «К фестивалю один из них выпустит комиксы, посвященные истории столицы, другой спонсор готовит некоторые уличные арт-конструкции».

За счет городского бюджета оплачиваются уборка и содержание праздничных площадок и электричество, отметила она.

День города в Москве отпразднуют 9 и 10 сентября.