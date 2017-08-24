Минстрой рассказал, какие дома будут попадать в список проблемных

Минстрой России разъяснил контролирующим органам субъектов РФ условия, которые исключают внесение объектов строительства в реестр проблемных. Об этом говорится в сообщении Москомстройинвеста.

Так, у исполнительных органов субъектов РФ, которые контролируют долевое строительство, возникали вопросы по применению отдельных положений приказа Минстроя РФ от 12 августа 2016 г. № 560/пр «Об утверждении критериев отнесения граждан, чьи денежные средства привлечены для строительства многоквартирных домов и чьи права нарушены, к числу пострадавших граждан и правил ведения реестра пострадавших граждан», который вступил в силу с 30 июня 2017 г.

«В письме, подготовленном Минстроем, четко прописаны случаи, когда отнести объект к числу проблемных невозможно», - отметил заместитель председателя Москомстройинвеста Александр Гончаров.

Согласно письму Минстроя к проблемным объектам не относятся введенные или не завершенные строительством многоквартирные дома, для реализации квартир в которых были использованы так называемые двойные продажи.

Кроме того, к проблемным не могут относиться дома, строительство которых осуществлялось без правоустанавливающей документации на земельный участок — права собственности, либо договора аренды, либо договора безвозмездного пользования.

Многоквартирный дом также не будет считаться проблемным, если застройщик возводит его на участке, не предназначенном под строительство жилья или с нарушением требования градостроительного плана земельного участка, проектной документации, разрешения на строительство. «Объект не попадет в число проблемных даже в том случае, если у юридических и физических лиц оформлены права собственности на долю в нем», — подчеркивается в материалах комитета.