На парки и скверы Москва потратит больше, чем на реконструкцию улиц

На территории для отдыха из бюджета Москвы будет выделено в 2017 г. 50 млрд руб., выяснили «Ведомости», изучив сайты госзакупок. Структуры мэрии уже заключили контракты на создание и благоустройство в 2017 г. парков, скверов и набережных на 44,8 млрд руб.

Эта сумма превышает бюджет любого города-миллионника, кроме Санкт-Петербурга. Для сравнения: расходные части бюджетов Екатеринбурга, Ростова-на-Дону и Новосибирска в 2017 г. – 37–39 млрд руб. (у остальных еще меньше).

На программу «Моя улица» в 2017 г. из бюджета планировалось выделить 34,5 млрд руб., но получилось больше. По подсчетам РБК, город провел тендеры по программе более чем на 42 млрд руб. Годом ранее на реконструкцию улиц потратили 32 млрд руб.

Никогда прежде город не тратил столько на благоустройство мест отдыха. К примеру, в 2016 г. расходы были в два с лишним раза меньше. Чем вызвана такая щедрость и на что пойдут деньги – читайте в расследовании «Ведомостей».