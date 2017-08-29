Железнодорожная арка Керченского моста установлена на фарватерные опоры

Строители подняли железнодорожную арку моста через Керченский пролив на фарватерные опоры, говорится в сообщении информационного центра проекта «Крымский мост»

Арка весом более 6000 т установлена на высоту 35 м от уровня моря. В течение дня ее будут закреплять. «Ближайший месяц строители смонтируют концевые элементы арки, а также проведут ее раскружаливание – опустят на специальные опорные части», - говорится в сообщении.

19-километровый мост станет самым длинным в России и соединит полуостров Крым с материковой частью России автомобильной и железной дорогой. Движение машин по мосту собираются открыть в декабре 2018 г., поезда будут пущены 1 декабря 2019 г. Стоимость объекта – 227,9 млрд руб. в ценах соответствующих лет. Генподрядчик строительства – компания «Стройгазмонтаж» Аркадия Ротенберга.