«Мостотрест» увеличил чистую прибыль почти в 5 раз за первое полугодие

Чистая прибыль ПАО «Мостотрест» по МСФО выросла в 4,7 раза до 2,2 млрд руб. в первом полугодии 2017 г., говорится в сообщении компании.

Выручка при этом увеличилась на 24% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, до 84,2 млрд руб. "за счет роста объемов строительства".

Валовая прибыль выросла на 13% до 11 млрд руб., показатель EBITDA - на 18% до 7,4 млрд руб. по сравнению с сопоставимым периодом прошлого года.

«В отчетном периоде мы вновь достигли двузначного роста выручки, валовой прибыли, показателя EBITDA, кратного роста чистой прибыли», - отметил генеральный директор «Мостотреста» Владимир Власов, слова которого приводятся в сообщении. При этом он подчеркнул, что все проекты, над которыми работает компания, идут «в строгом соответствии графику и бюджету».

«На данный момент мы рассматриваем возможность участия в новых конкурсах, в основном в Москве. И продолжаем активно осваивать объемы по тем крупным контрактам, которые составляют основу текущего бэклога "Мостотреста" и обеспечат нам хорошую динамику финансовых показателей в 2017 г.», - добавил гендиректор компании.

«Мостотрест» специализируется на строительстве и реконструкции автодорожных, железнодорожных и городских мостов, дорог, а также других инженерных сооружений, оказании сервисных услуг по эксплуатации, содержанию и ремонту автомобильных дорог и мостов, инвестировании в инфраструктурные проекты. ОАО «ТФК-финанс» (ТФКФ, инвестиционная компания, акциями которой владеют управляющие компании НПФ «Благосостояние») владеет 94,2% компании, остальные 5,8% находятся в свободном обращении.